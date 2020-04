Polícia instaura inquérito para investigar denúncias de estupro contra Felipe Prior

Foi aberto um inquérito policial na Delegacia da Defesa da Mulher de São Paulo para investigar as denúncias de violência sexual contra o ex-BBB Felipe Prior. Na última sexta-feira, 3, o arquiteto foi acusado de dois estupros e uma tentativa do ato em relatos divulgados em uma matéria da revista Marie Claire.

No Melhor da Tarde desta terça, 7, os jornalistas Rafael Pessina e Cíntia Lima comentaram com a apresentadora Cátia Fonseca sobre o futuro do ex-BBB. Pessina comentou que a direção artística da Record estava de olho em Prior para a próxima edição do reality show A Fazenda, mas com a polêmica, será preciso esperar o rumo das investigações para ver se o convite será mantido.

Além disso, há a questão da final do Big Brother Brasil, em que todos os participantes costumam estar presentes. Por conta da pandemia de coronavírus, a Globo estaria cogitando participações virtuais e, de acordo com Pessina, a emissora está em dúvida se Felipe Prior será convidado ou não.