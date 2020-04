Fatos inusitados que (talvez) você não sabe sobre La Casa de Papel 4

Em La Casa de Papel tudo pode acontecer. Os criadores levem muito a série não ter limites. Por isso, há muitos fatos interessantes sobre a série que poucas pessoas sabem. Alguns deles são:

Uma atriz filmou uma sequência muito perigosa

“Há um que eu não posso contar porque é um grande spoiler que Itziar Ituño ousou fazer", diz Álex Pina, criador da série. "Mas fizemos tudo: desde forçar os atores a tirar carta de mergulho antes de filmar em um tanque debaixo d'água em Londres, até fazer Jaime Lorente dançar em um cofre".

Nenhuma ideia é descartada

“Não descartamos nada. Como qualquer proposta que não tenha sido usada nas três primeiras temporadas, ela nos serviu pela quarta”, explica Javier Gómez Santander, coprodutor da série.

A temporada mais caótica é…

"Esta é, sem dúvida, a minha temporada favorita", confessa Javier. "Começa silenciosamente o fim de uma queda livre brutal, muito fiel ao estilo da 'La casa de papel"", reconhece Álex. Para Jesus, é "a entrega mais emocional, mas que atinge momentos brutais".

A quinta temporada será a última?

"Da mesma forma que não planejamos reabrir a série na terceira temporada até termos clareza sobre as bases sobre as quais estabeleceremos, vamos mantê-lo enquanto o pacto de credibilidade que temos com o espectador for mantido em segurança", diz Jesús Colmenar.

