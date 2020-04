As 10 fotos mais sensuais compartilhadas por Miguel Herrán; Río de La Casa de Papel

O ator espanhol Miguel Herrán, de 23 anos, faz o maior sucesso interpretando o personagem Río na série "La Casa de Papel".

A produção da Netflix ganhou uma nova temporada nesta mês e causou um grande estardalhaço nas redes sociais.

No entanto, o sucesso não ocorre apenas na ficção. Herrán também adora as redes sociais e sempre presenteia os fãs com publicações especiais.

As imagens fazem sucesso entre os usuários do perfil do ator no Instagram, que tem quase 12 milhões de seguidores.

