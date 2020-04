Allen Garfield, ator de Um Tira da Pesada 2, morre de covid-19

O ator Allen Garfield, 80 anos, morreu nesta terça-feira (7), vítima de covid-19. O norte-americano, que fez carreira no teatro, teve papéis em grandes filmes nos anos 1970, incluindo "O Candidato"(1972), com Robert Redford, e "A Conversação" (1974), com Gene Hackman.

Leia mais:

KLB anuncia retorno durante quarentena! Primeira live é nesta sexta

Netflix divulga primeiro trailer de filme brasileiro com Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita

Nos anos 1980, interpretou Harold Lutz na comédia "Um Tira da Pesada II" (1987).

Segundo informações do The Hollywood Reporter, Garfield vivia há 16 anos em um asilo destinado a atores aposentados, após sofrer um derrame. O primeiro AVC foi em 1999, quando ainda estava na ativa, e filmou"O Último Portal", de Roman Polanski.

A atriz Ronee Blakey, que contracenou com ele em 1975, fez uma homenagem no Twitter.

"Descanse em paz, Allen Garfield. O grande ator que interpretou meu marido em 'Nashville' morreu hoje de covid. Estou em lágrimas. Condolências à família e amigos", afirmou ela.