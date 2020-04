Vikings: Quando estreia a última parte da 6ª temporada e o que criador falou sobre os últimos episódios

Todos ainda esperam a segunda parte da sexta temporada de “Vikings”, que exibirá os 10 últimos episódios e entregará um final ao drama nórdico que ficou oito anos em produção. No entanto, é bem provável que os fãs precisem controlar a ansiedade para esperar longos meses.

Quando estreia a última parte da 6ª temporada

Reprodução / Giphy

De acordo com o portal Vikings France, os novos episódios chegarão no final de 2020. É importante recordar que o início da sexta temporada estreou no Brasil em 5 de dezembro, no canal FOX Premium 2 e no aplicativo da Foxplay para assinantes do Fox Premium.

Para os que acompanham a série na Netflix a espera pode ser maior e, levando em conta a última estreia, pode acontecer em fevereiro de 2021.

Sobre os últimos episódios, o criador Michael Hirst deixou muito suspense no ar e prometeu que além de respostas, novos acontecimentos também surpreenderão os espectadores.

“Isso se torna uma grande aventura, uma grande jornada na qual eles encontram outra terra desconhecida e um monstro que mora lá. Há muito o que esperar. E muito perigo para todos os personagens que amamos”, respondeu.