Patrícia Abravanel fala sobre isolamento de Silvio Santos

Uma das herdeiras do SBT, Patrícia Abravanel deu uma entrevista ao jornalista do UOL Maurício Stycer e desabafou sobre o isolamento social do Silvio Santos, medida de prevenção contra o novo coronavírus.

A família se reuniu rapidamente no interior de São Paulo, ocasião em que todos usaram máscaras de proteção, o que a fez lamentar. "Foi superesquisito, principalmente para as crianças. Quem está sofrendo mais com tudo isso são os idosos. É estranho chamar os meus pais de idosos, mas de fato são idosos", disse Patrícia na entrevista.

Por ter 89 anos, Silvio Santos se enquadra no grupo de risco da Covid-19. A apresentadora ainda deu detalhes sobre como passa este período de quarentena, afirmando que passou a aproveitar mais os filhos e a família como um todo.

"Agora, estão falando que as aulas vão voltar só em agosto, que vai emendar com as férias. Vou ficar louca. O que eu vou fazer com eles? E eles ficam inquietos. Mas está sendo bom. O mais difícil é ficar longe dos meus pais. A gente está isolando eles, de fato. A gente já teve alguns encontros, a metros de distância, eles com máscaras. É difícil para os idosos, que estão mais sozinhos".