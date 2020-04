Globo proíbe participação de Felipe Prior em programas após denúncias

O Melhor da Tarde destacou a decisão da Globo em não tocar no assunto "Prior" na grade da emissora até que as acusações de estupro e tentativa de estupro sejam esclarecidas.

De acordo com Rafael Pessina, uma reportagem sobre a votação recorde no Big Brother Brasil 20 iria ao ar no Fantástico do último domingo, 5, mas foi barrada por conta das denúncias de estupro divulgadas pela revista Marie Claire.

"A ordem seria a seguinte: 'Não vamos mais tocar no assunto Felipe Prior porque a gente não quer mais se vincular a ele'. Segundo informações, a emissora não quer mais tocar nesse nome, a não ser na parte jornalística, com a apuração das denúncias", pontuou Rafael.

Na prática, isso significa que as portas estão fechadas para o ex-BBB na programação de entretenimento e esporte da Globo.