Cia Satyros lança festival de teatro online como apoio ao isolamento social

A Cia. de Teatro Os Satyros, com sede na praça Roosevelt, centro de São Paulo, tem um extenso e admirável portfólio de espetáculos que, recentemente, começou a ser publicado em gravações completas no YouTube, sob a hashtag #Satyros31Anos. Algumas peças são “Cabaret Fucô”, que participou do Festival de Wuzhen, em 2018, e “Cabaret Stravaganza”, de 2011, que levou o Prêmio Shell de Melhor Iluminação.

Motivada pelo isolamento social, a organização agora soma à iniciativa o seu Festival Quarentena. Daqui até o dia 12, artistas do Brasil e mais dez países farão apresentações voluntárias de peças, filmes, músicas e leituras. Selecionamos alguns destaques. Programação: instagram.com/festival.quarentena.

Maria Fernanda Cândido

Mesmo à distância, em sua casa em Paris com o marido e os filhos, a atriz Maria Fernanda Cândido segue tocando seus projetos que visam incentivar debates culturais no Brasil. Um deles é o Linhas do Desejo, do coletivo internacional de inteligência criativa ASAS, do qual é uma das produtoras. Na semana passada, o ASAS chegou ao público pela primeira vez em podcast. Já neste sábado ela vai se apresentar, às 19h, em leituras poéticas e literárias. >> @mariafernandacandidooficial

Bárbara Paz

“Isolamento: Leitura Dramática/Improviso” é o nome do monólogo que a atriz Bárbara Paz apresentará na sexta-feira, às 19h. Bárbara conquistou recentemente o Prêmio da Crítica Independente do 76º Festival Internacional de Cinema de Veneza pela direção do filme “Babenco – Alguém tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, documentário que registra a arte e a doença do cineasta. >> @barbararaquelpaz

Marcelo Várzea

O ator e diretor Marcelo Várzea interpretará, na sexta-feira, às 21h, o seu elogiado solo teatral “Silêncio.doc”. Em tom tragicômico, a peça mostra um homem recolhido em seus pensamentos após ter sido abandonado pela mulher, o que desencadeia uma profunda reflexão sobre os conflitos internos de quem é desistido: aceitar e prosseguir ou tentar resgatar aquela história de amor? >> @marcelovarzea

Clarice Niskier

Um dos grandes nomes do nosso teatro, Clarice Niskier soma 40 anos de uma bela carreira. Seu maior sucesso é “A Alma Imoral”, vista por mais de 450 mil espectadores desde a estreia, em 2006, e na qual a atriz estabelece contato direto com a plateia para contar histórias e parábolas da tradição judaica. Ela se apresenta na quinta-feira, às 21h, com a peça “Buda”, seu segundo monólogo, de 2002, que teve direção de Domingos Oliveira e também vale a pena conhecer. Com roteiro próprio, trata-se de comédia sobre uma mulher instável emocionalmente em busca de um grande amor. >> @clariceniskier

Favelados com Orgulho

A gravadora de rap Favelados com Orgulho está preparando uma live para quinta-feira, às 23h, com artistas do selo, que representa a cena hip hop do Grajaú. Boa chance de descobrir o que anda pintando de novo nos extremos da cidade entre os talentos das rimas. O pessoal da F.C.O., na ativa desde 2017, produz clipes em seu canal do YouTube e realiza a Batalha do Arqueiro, que em fevereiro teve sua nona edição. >>@favelados_com_orgulho