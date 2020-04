Arte1 Em Movimento traz entrevistas feitas por celular com artistas e curadores

O Arte1 Em Movimento, a revista semanal produzida pela equipe do canal Arte1, continua levando ao ar, às quintas-feiras, às 21h30, matérias e conteúdos inéditos das mais variadas formas artísticas. E, desde a última semana, no esforço coletivo do isolamento contra o novo coronavírus, o programa é feito em parceria ainda mais estreita com os artistas, críticos e curadores, que enviam as entrevistas por celular.

No #Arte1EmMovimentoEmCasa desta quinta-feira, 9, às 21h30, a editora-chefe do Arte1, Gisele Kato, grava de sua casa e apresenta os destaques para o espectador conferir na quarentena. Na edição desta semana, os bailarinos e coreógrafos Jorge Garcia, Mariana Muniz, Gal Martins e a São Paulo Cia de Dança participam de um projeto em que vídeos são postados nas redes sociais com a hashtag #danceemcasa. Eles compartilharam novas coreografias com o Arte1.

Ensaio sobre a Cegueira, livro de José Saramago adaptado às telonas por Fernando Meirelles, voltou para as listas dos mais vendidos ao lado da Peste, de Albert Camus, em tempo de Covid-19. O crítico Manuel da Costa Pinto analisa a obra e relembra que esta não foi a única vez que Saramago escreveu sobre pandemias.

O Grupo Galpão ensaiava uma nova peça quando viu a estreia ser adiada por conta do novo coronavírus. A companhia então disponibilizou online peças icônicas do repertório, como Romeu e Julieta, e passou a fazer leituras de peças nas redes sociais. No segundo bloco do Arte1 Em Movimento, os atores Inês Peixoto e Eduardo Moreira falam sobre esta solução do Grupo Galpão.

Com shows cancelados por conta da pandemia, a Casa Natura Musical reuniu artistas para lives no Instagram. As cantoras Aíla e Josyara e o músico Felipe Cordeiro foram algumas das atrações das primeiras semanas do projeto e cantaram um pouco para o Arte1. A cineasta Anna Muylaert fala sobre o seu recém-lançado livro de contos Quando o Sangue Sobe À Cabeça. A publicação, marcada pelo protagonismo feminino, levou mais de vinte anos para sair da gaveta.

E, para encerrar o último bloco, o cantor e compositor Chico César explica sobre como tocar e assistir às lives dos colegas músicos têm feito bem e confessa a crença que laços afetivos sairão fortalecidos deste período. Além de comentar a letra e melodia, ele toca Indócil, uma de suas mais recentes composições feitas em quarentena.

Durante este período de reclusão, o canal Arte1 fez um acordo com as operadoras de TV por assinatura Claro, Net, SKY e Vivo, e está agora com o sinal aberto para todos os assinantes, independentemente do pacote do usuário. Além disso, o Arte1 liberou o acesso gratuito, até o dia 15 de abril, de todo o conteúdo produzido pela equipe do canal em seu serviço de streaming, o Arte1 Play. São séries, documentários, entrevistas e reportagens do Arte1, somando mais de mil e duzentos vídeos de arte.