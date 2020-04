O grande amor de Miguel Herrán; Río de La Casa de Papel

O ator Miguel Herrán interpreta o personagem Río na série "La Casa de Papel". O espanhol tem apenas 23 anos.

E o que muitos não sabiam, é que na vida pessoal, ele mantém um grande amor: o seu pequeno cachorro Coyeh, como sempre exibe no Instagram.

Com ele, Miguel compartilha boa parte do dia (e com a namorada Sandra Escacena), demonstrado nas redes sociais do famoso. Olha que fofura!

Mais uma integrante

Recentemente, Herrán revelou mais uma integrante. "Bienvenida a la familia. Gitana!", escreveu na rede social. Confira:

LEIA TAMBÉM: