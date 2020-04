Crianças de 40 anos? Jaspion e Jiraiya enchem as redes sociais de nostalgia

Se os fins de semana de quarentena têm sido uma verdadeira soma de vários nadas pra fazer, parece que no domingo de manhã a galera assumiu um compromisso inadiável: mergulhar numa sessão de pura nostalgia com Changeman, Jaspion e Jiraiya na tela da Band. A saudade é tanta, que os fãs encheram as redes sociais para trocar comentários sobre as séries, subindo duas hashtags nos trending topics Brasil do Twitter: #JaspionNaBand #JiraiyaNaBand.

Leia mais:

Os três célebres títulos do tokusatsu começaram a ser transmitidos na faixa Mundo Animado recentemente, em 22 de março, e desde então têm enchido a internet de saudosismo. Uma ação da @bandtv no Instagram pedindo que os seguidores registrassem o momento em que assistiam às séries rendeu fotos incríveis, tanto em família quanto de muito orgulho geek. Vendo as fotos dá até para apostar que teve gente crescidinha que levou a mantinha e o famigerado leite com achocolatado pra tomar no sofá e curtir a programação (quem nunca?).

Só os medalhistas de 5 metros rasos sala/quarto online:

Cite algo mais anos 80 do que aniversários temáticos de séries japonesas e falhe miseravelmente.

#jirayanaband se vc foi uma criança nós anos 90 e teve uma festa com o tema do Jiraya, sua infância valeu apena 😃 pic.twitter.com/XjVS0tXMRK — Everton moreira (@FlaMoreira19) April 5, 2020

Dá pra falar de Jaspion sem entregar a idade? (Google: pesquisar)

Já tive até festa de aniversário do Jaspion. Ver ele de novo na TV aberta mais de 25 anos depois é mais que épico. Espero que você traga mais conteúdo japonês BAND. Inclusive o retorno de Dragon Ball.#JaspionNaBand pic.twitter.com/kzA9RTVyGC — DelmirioGames (@DelmirioGames) April 5, 2020

Referências: ou você tem ou você não tem!

Só eu ou mais alguém ai, reparou onde o Zezé de Camargo buscava inspiração para sua forma de se vestir.. #JaspionNaBand pic.twitter.com/UpqNdEflaW — O Tal Ale (@17asq) April 5, 2020

Não é só sobre entretenimento, não!

Tive que chorar… Lembro da época. Meu pai desempregado, inflação de mais de 80 %… Na páscoa me deu uma caixa de Rocky – um Bis genérico – e assistiu Jiraiya comigo, o episódio que tá passando agora… Eram dias difíceis. #JirayaNaBand pic.twitter.com/Z5jiAbxiff — Sasquash Cavalera (@Sasquash) April 5, 2020

É tokusatsu que fala, né?

Esse efeito do fogo era sensacional #JirayaNaBand pic.twitter.com/93yqrAe4ZL — Lis A Flor de Zíaca (@liscelino) April 5, 2020

Só não vê quem não quer o que é essa obra-prima.

Podem falar o que quiser de Jiraiya, mas é outra série com o texto impecável, uma carga emocional pesada, e essa ideia de trabalhar o medo é algo único, poucas séries trabalham também esse aspecto! #JirayaNaBand #tokusatsu #maisgeektv — Ohaterman (@Ander_On) April 5, 2020

Um sorriso para a foto, crianças. Ops, quer dizer! Tá todo mundo lindo assistindo Changeman, Jaspion e Jiraiya 🙂