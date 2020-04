Ezra Miller vai longe demais em 'brincadeira', pega fã pelo pescoço e a joga no chão

O ator Ezra Miller, o Flash de "Liga da Justiça", ocupa o topo dos Trending Topics na manhã desta segunda-feira (6) depois que o vídeo em que aparece em uma cena de 'luta' improvisada com uma fã viralizou no Twitter.

Nas imagens, gravadas em celular, ele pega uma garota pelo pescoço, a empurra contra uma estrutura e depois a coloca no chão. O rapaz que gravou as imagens parece se surpreender com a intensidade da cena e tenta interromper o sequência, já que Miller parece levar a cena muito a sério. "Quem é você? Você quer brigar?", diz o ator de 27 anos.

"Ei, cara, cara, cara!", repete o amigo ao ver a cena.

O vídeo foi postado no Reddit originalmente pelo usuário groovylps, que disse ainda que precisou separar de fato a amiga de Ezra.

Here’s the video of Ezra Miller everyone is tweeting about. Save yourself the weird choking memes #EzraMiller pic.twitter.com/FYvyYU6aiR

— Will (@willtai3) April 6, 2020