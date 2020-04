Estreias da Netflix: lançamentos da semana de 6 a 12 de abril de 2020

Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, Metro Jornal selecionou as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Segunda-feira (6)

The Big Show Show (1ª temporada)

Terça-feira (7)

Terrace House — Tóquio 2019–2020

Quarta-feira (8)

Não há novidades nesta data.

Quinta-feira (9)

Hi Score Girl (2ª temporada)

The Circle: França (1ª temporada)

Sexta-feira (10)

A Grande Luta

Clube dos Cinco

Efeito Pigmaleão

Encontro Marcado

Il Processo (1ª temporada)

Irmãos Cervejeiros (1ª temporada)

LA Originals

Tempo de Caça

Tigertail

Tubarão

Tubarão 2

Tubarão 3

Tubarão 4 — A Vingança

Um Amor, Mil Casamentos

Sábado (11)

Ponto Cego (4ª temporada)

Domingo (12)

Não há novidades nesta data.

