BBB: Susana Vieira diz que 'Manu Gavassi não precisava fazer esse programa bagaceiro'

Em live da internet com o blogueiro Hugo Gloss, a atriz Susana Vieira criticou a cantora Manu Gavassi por ter aceitado participar do Big Brother Brasil (BBB), "um programa bagaceiro", segundo disse a global.

A repórter Cíntia Lima, no Melhor da Tarde desta segunda-feira, 6, destacou que as faltas da atriz foram fortes. "Manu? Que Manu? Ela vai com aquele cabelo importado, aquele paletó chiquérrimo e caríssimo", disse.

"A roupa dela estava divina, mas a Manu Gavassi precisa lá fazer esse programa bagaceiro?", disparou Susana contra a sister. Na ocasião, a atriz deixou claro que a sua torcida para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para Flayslane.