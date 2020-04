As sugestões de jogos da Brasil Game Show para encarar a quarentena

Quarentena não é férias, mas há quem esteja aproveitando o tempo economizado com deslocamentos pela cidade para se divertir um pouco. Afinal, o bem-estar durante o isolamento é essencial para manter o equilíbrio físico e mental.

E claro que os videogames viraram um grande atrativo dentro de casa. Com uma nova geração de consoles potentes no horizonte, o momento é bom para provar ou revisitar grandes títulos lançados nos últimos anos.

A BGS (Brasil Game Show) divulgou nesta semana uma lista de jogos que passaram por suas últimas edições como sugestões para os gamers em quarentena. Entre exclusivos e grandes franquias, tem algo para todos os gostos. Confira!

Fifa 2020 (PS4/XONE/SW/PC)

A última edição do jogo de futebol mais famoso do mundo pode não ser uma grande revolução comparado aos anos anteriores, mas pode ser comprado com um bom desconto em mídia física (peça para entrega!) e na loja digital da PlayStation. Fuja da versão inferior do Switch!

Fortnite (PS4/XONE/SW/PC/IOS/AND)

No ano passado, o estande mais bonito de toda a BGS foi o de Fortnite. O jogo gratuito, com mais de 250 milhões de jogadores, é o maior entre os battle royales, com seu design divertido e diferentes skins para personagens e acessórios – se estiver disposto a abrir a carteira.

Forza Horizon 4 (XONE/PC)

O jogo exclusivo da Microsoft é o que há de mais sofisticado quando se fala de jogos de corrida. Com provas desafiadoras, e com condições climáticas que adaptam às estações do ano, Forza Horizon 4 é o título certo para quem gosta de acelerar o carro (mas respeite as leis de trânsito no mundo real, por favor!).

God of War (PS4)

Jogo do ano do The Game Awards de 2018, o título retoma uma das franquia de grande sucesso das primeiras gerações do PlayStation. O protagonista, Kratos, está mais velho e precisa lidar com os desafios da paternidades. Mas não se engane, pois God of War é repleto de ótimas batalhas e uma trama fantástica.

Luigi’s Mansion 3 (SW)

Quem esteve na BGS do ano passado pode testar, em primeira mão, esta divertida aventura da Nintendo. O terceiro jogo da franquia leva Luigi a ver seus amigos sequestrados em um grande hotel, com andares temáticos e muitos fantasmas. É, sem dúvidas, o título exclusivo mais bonito e carismático do Switch.

Mortal Kombat 11 (PS4/XONE/SW/PC/STA)

Perto de completar 30 anos, a franquia de jogos de luta lançou no ano passado um título que apela para a nostalgia, com personagens antigos, como Cyrax, Sektor e Sheeva. Mortal Kombat 11 é outro que pode ser encontrado com um bom desconto, tanto no físico quanto no digital.

Nioh 2 (PS4)

O título talvez agrade mais os fãs de jogos voltados ao público oriental. O RPG de ação faz o jogador encarnar um samurai que usa os poderes de Yokais (demônios, no folclore japonês) para combater seus inimigos. A trama se passa no Japão, na era feudal e é um dos mais recentes desta lista (lançado em março deste ano).

Super Smash Bros. Ultimate (SW)

Se a franquia já é uma celebração dos videogames, reunindo personagens de diferentes títulos, gêneros e desenvolvedoras, Ultimate eleva esse espírito de união para outro nível. Aqui estão 74 lutadores, incluindo todos dos quatro jogos anteriores, mais novidades e conteúdo adicional pago. Afinal, quem ganharia uma briga entre Mario, Sonic, Pac-Man e Mega Man? Depende de você!

Brasil Game Show 2020

Apesar da pandemia de coronavírus, a organização da Brasil Game Show afirma que, até o momento, a edição da feira deste ano está mantida para entre os dias 8 e 12 de outubro. Os ingressos estão a venda a preço de primeiro lote, que vai até o dia 29 de abril.