Escape 60 lança jogo online para a quarentena

Está procurando um passatempo para a quarentena? O jogo de fuga Escape 60 lançou uma versão online para jogar com os amigos durante o isolamento social.

O Escape 60 chegou ao Brasil em 2015 como um jogo interativo. Na versão presencial, grupos de duas a 16 pessoas entram em uma sala e tem que resolver um enigma em 60 minutos, como desvendar mistérios associados à fuga de uma prisão, à descoberta de obras de arte em um ateliê, ao resgate de reféns de um sequestro em um hotel, entre outros.

As unidades do Escape, no entanto, foram todas fechadas por conta da pandemia de coronavírus.

A plataforma online foi batizada de "Escape60Play" ou "E60Play" e já está disponível gratuitamente pelo site, mas também pode ser acessada pelo celular.

Por enquanto, só um jogo está disponível: o "Operação Cyber Twins", em que dois dos principais agentes secretos do planeta, um da CIA e um do MI6, foram sequestrados e clonados antes de ser cruelmente assassinados. Foram identificados seis clones espalhados pelo planeta e os jogadores precisam localiza-los e elimina-los.