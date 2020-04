Netflix: 6 séries com atores de 'La Casa De Papel'

Agora que os fãs mais assíduos já maratonaram toda a quarta parte de "La Casa de Papel", é possível ver outros trabalhos com os membros da "Resistência" na Netflix.

Descubra séries em que você pode ver os atores da produção espanhola:

Gran hotel

Julio Olmedo, um jovem de origem humilde, viaja para visitar sua irmã Cristina, que trabalha como empregada doméstica no Gran Hotel. Mas quando ele chega, más notícias o aguardam: ninguém sabe nada sobre sua irmã depois que ela foi expulsa do hotel por suposto roubo. Convencido de que há algo sombrio no desaparecimento de Cristina, Julio decide ficar.

Vis a Vis

Uma jovem ambiciosa de vinte e poucos anos, manipulada por seu chefe, comete vários crimes na empresa em que trabalha. Após a descoberta, ela foi acusada de quatro crimes fiscais. Durante o julgamento, ela vai para a prisão das mulheres.

Élite

Depois que um terremoto destrói uma escola pública, o governo envia três adolescentes para Las Encinas, uma das escolas mais caras do país, frequentada pela elite espanhola. O confronto entre quem tem tudo e quem não tem nada a perder cria uma atmosfera carregada que termina em assassinato. Quem será o culpado?

El Puntero

A história se desenrola em uma sociedade entre marginalidade e pobreza, com habitantes inacreditáveis de seus funcionários. Lá, o Puntero, um homem que trabalha como intermediário entre os pobres e os partidos políticos, entra em ação.

Toy Boy

Depois de sete anos na prisão, um stripper acusado de assassinato ganha direito a novo julgamento. Em liberdade provisória, ele tenta provar que foi alvo de uma armação.

Bajo Sospecha

Ele narra a investigação de dois policiais nacionais designados que se infiltram no caso do desaparecimento de uma menina de sete anos; O policial Victor Reyese e a inspetora Laura Cortés.