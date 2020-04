Estes são os melhores memes da 4ª temporada de La Casa de Papel

A internet simplesmente não perdoa absolutamente nada. E se há uma indústria que nunca para, no Brasil, certamente é a dos memes. A nova temporada de La Casa da Papel foi lançada recentemente, na última sexta (3), e os fãs fizeram questão de dizer o que acharam em formato de piada. Atenção: não contém spoiler.

Eu no Twitter hoje a tentar não levar nenhum spoil de La Casa de Papel pic.twitter.com/oedfOMGsW4

Deus vendo eu shippar o Berlim com o Palermo/O Bogotá com a Nairóbi/A Tóquio com o Denver/#LaCasaDePapel pic.twitter.com/3ElEH3Ux4x

— +igor-🐲 (@igormg30) April 3, 2020