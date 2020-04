5 e-books infantis para fazer download e ler já para as crianças

Sabe aquela imagem tradicional da estante cheia de livros? Por mais que nós amemos os livros (e nós amamos!), essa imagem está com os dias contados. O futuro é dos e-books (ou livros eletrônicos). Além de você não precisar mais carregar um monte de livros e, se forem muitos, um peso danado, outra vantagem é que você compra, faz o download do arquivo na hora e já começa a ler. Hoje em dia você nem precisa mais de gadgets caros para isso. Existe uma infinidade de apps que você pode usar para ler no seu celular, tablet ou notebook. Confira as nossas indicações para entreter as crianças:

"O joelho Juvenal", de Ziraldo, é a história do joelho de um menino que pulava, corria, nadava, tropeçava, caía… Juvenal vivia todo machucado, é verdade, mas tinha muitos momentos alegres e felizes. Compre a partir de R$ 19,90.

"A prima famosa", de Pedro Bandeira, conta a história de uma menina prodígio de 10 anos que foi a escolhida para fazer um discurso para o próprio presidente. Quando ela se hospedou na casa de sua prima Leninha, em Brasília, descobriu que a fama é algo bem diferente do que imaginava. Compre a partir de R$ 9,90.

"Uni, duni, tê: Conto eu, conte você!", com texto de Leo Cunha e imagens de Alex Lutkus, é como uma caixa de surpresas (daquelas que a gente abre e leva o maior susto com o que pula para fora). Para ler e reler. Compre a partir de R$ 19,90.

"Elétrico", do escritor Eduardo Ferrari e ilustrações do cartunista Paulo Stocker, conta as histórias (reais) de Bernardo, um menino com TDAH (transtorno com déficit de atenção e hiperatividade) para você rir, chorar e se encantar. Os filhos vão se identificar imediatamente com as aventuras de Bernardo (afinal quem não conhece uma criança "elétrica"?). Compre a partir de R$ 24,90.

"Meu avô tem oito anos", texto de Sônia Travassos e desenhos de Taline Schubach, começa com uma viagem de família rumo ao aniversário do avô. Para distrair os filhos, a mãe decide falar sobre a vida no início do século 20, quando vovô era criança. De repente, acontece o impossível: o carro chega… ao Rio de Janeiro de 1938. O resto você vai ter que ler para saber. Compre a partir de R$ 20,90.

E se nenhum desses e-books lhe agradar (mas a gente duvida!), você pode experimentar o kindleunlimited gratuito no primeiro mês e, depois desse período, a partir de R$ 19,90 mensais com milhares de livros para você fazer download. Aproveite.