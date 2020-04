Série da Netflix anunciou a data exata em que seria o fim do mundo e é 2020

Os cenários apocalípticos e previsões feitas ao azar na ficção se tornam cada vez mais um assunto explorado. No entanto, algumas pessoas ficaram preocupadas depois que um espectador identificou que uma série da Netflix previa a data do fim do mundo.

No Twitter, um usuário relembrou que na série “Dark”, uma cena previa a extinção da humanidade: “Sou um dos poucos sobreviventes do apocalipse de 27 de junho de 2020”.

En DARK el Apocalipsis sucede el 27 de Junio de este año.

En DARK el Apocalipsis sucede el 27 de Junio de este año.

Espero sea solo una sencilla y curiosa coincidencia. #Covid_19

É importante recordar, que na série o apocalipse acontece devido a um acidente nuclear e não pela disseminação de um vírus, como muitos usuários especulam.