Prior nega ter cometido estupros: ‘Sou inocente, minha consciência está muito tranquila’

O arquiteto Felipe Prior, 27 anos, se posicionou na noite desta sexta-feira (3) após acusações de estupro que foram reveladas pela revista Marie Claire mais cedo.

O ex-participante do Big Brother Brasil 20, eliminado na última terça-feira (31), negou tudo. "Eu tô muito chateado mesmo. Eu desconheço todos os fatos apresentados. Nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém. Sou inocente. Sou inocente", frisou.

Ele também atribuiu as denúncias ao fato de ter entrado no programa. "O que me deixa mais chateado é que depois que entrei na casa algumas pessoas apresentaram denúncias pesadas contra mim", afirmou no vídeo.

A postagem também explica que o arquiteto ainda não foi intimado pela Justiça.

"Por enquanto, Felipe Prior repudia, veementemente, as levianas informações espalhadas sobre supostos fatos que teriam ocorrido há anos, mas somente agora, depois de ter adquirido visibilidade pública, são manobrados. Felipe Prior estará à disposição das autoridades para qualquer tipo de questionamento, e adotará todas as medidas necessárias contra os que investem contra a sua civilidade.", diz a legenda.