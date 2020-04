Lollapalooza Brasil começaria nesta sexta; reembolso ainda é promessa

A edição de 2020 do Lollapalooza Brasil começaria nesta sexta-feira (3), com shows de Guns N' Roses e Lana Del Rey. No fim de semana, outros grandes nomes como Travis Scott, Martin Garrix, The Strokes e Gwen Stefani subiriam nos palcos do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Começaria porque, devido à pandemia de coronavírus, o evento foi adiado para os dias 4 a 6 de dezembro. O anúncio foi feito no dia 13 de março, seguindo "medidas preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde". A nova data vai coincidir com a CCXP20, outro grande evento de entretenimento na zona sul da capital paulista.

Desde então, a organização do evento não divulgou novas informações além da nota inicial. Três das seis atrações principais foram confirmadas –Guns N' Roses, Travis Scott e The Strokes –, mas o resto do lineup segue um mistério enquanto a produção corre para manter o máximo de artistas do lineup original.

As datas das Lolla Parties, shows extras de atrações do festival em locais menores, ainda estão indefinidas, assim como os artistas que vão se apresentar. Até então, eram esperados City and Colour, Rita Ora, A Day To Remember, Lauv, The Lumineers e Mika.

Quem comprou ingressos para o Lollapalooza Brasil 2020 tem duas opções: mantê-los para as novas datas ou pedir o reembolso. A segunda opção ainda não foi formalizada, não tendo a organização divulgado informações de como pedir o dinheiro de volta.

Até o fechamento desta reportagem, ainda constavam informações desatualizadas na sessão de "perguntas e respostas" do site oficial, como a data do festival. Já na página inicial, uma nota afirma que "informações mais detalhadas sobre os ingressos serão enviadas a todos os titulares e também vão estar disponíveis aqui no site."

Venda de ingressos do Lollapalooza Brasil 2020

A venda de ingressos para o evento continuam normalmente pelo portal de vendas Tickets For Fun. Veja abaixo os preços das entradas (sem taxas de conveniência e entrega):

Lolla Pass (3 dias) – 4º lote

• Inteira (Bradesco e Next) – R$ 1.890

• Meia (Bradesco e Next) – R$ 945

• Inteira (Geral) – R$ 2.100

• Meia (Geral) – R$ 1.050

Lolla Lounge Pass (Camarote | 3 dias) – 4º lote

• Inteira (Bradesco e Next) – R$ 3.890

• Meia (Bradesco e Next) – R$ 2.945

• Inteira (Geral) – R$ 4.100

• Meia (Geral) – R$ 3.050

Lolla Day (4 ou 5 de dezembro) – 2º lote

• Inteira (Bradesco e Next) – R$ 810

• Meia (Bradesco e Next) – R$ 405

• Inteira (Geral) – R$ 900

• Meia (Geral) – R$ 450

Lolla Lounge Day (Camarote | 4 ou 5 de dezembro) – 2º lote

• Inteira (Bradesco e Next) – R$ 1.570

• Meia (Bradesco e Next) – R$ 1.165

• Inteira (Geral) – R$ 1.660

• Meia (Geral) – R$ 1.210

Lolla Day (6 de dezembro) – 1º lote

• Inteira (Bradesco e Next) – R$ 720

• Meia (Bradesco e Next) – R$ 360

• Inteira (Geral) – R$ 800

• Meia (Geral) – R$ 400

Lolla Lounge Day (Camarote | 6 de dezembro) – 1º lote

• Inteira (Bradesco e Next) – R$ 1.560

• Meia (Bradesco e Next) – R$ 1.160

• Inteira (Geral) – R$ 1.480

• Meia (Geral) – R$ 1.120