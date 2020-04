O que você precisa lembrar antes de assistir a 4ª temporada de La Casa de Papel

Os assaltantes mais queridos do mundo estão de volta (já disponível na Netflix), mas nem sempre nossa memória colabora para que possamos assistir a nova parte de forma adequada. É por isso que o Metro Jornal decidiu selecionar os fatos mais importantes que você precisa lembrar antes de assistir a 4ª temporada de La Casa de Papel.

Como tudo começou

Talvez você não lembre, mas a terceira temporada foi marcada pelo resgate do Rio. Ele foi capturado pelas autoridades do Panamá. Tóquio ajudou a reunir a quadrilha para trazê-lo para casa. No penúltimo episódio, Rio é trocado por alguns dos reféns no novo assalto do Banco da Espanha.

A sobrevivência de Nairobi

A personagem de Alba Flores caiu uma armadilha criada pela inspetora Alicia Sierra (Najwa Nimri) que usou seu filho para levá-la até a janela. Nairobi ficou entre a vida e a morte e na parte quatro saberemos se ela sobrevive ou não.

Lisboa não está morta, mas o professor acredita que sim

O professor acredita que Lisboa foi morta pela polícia e agora quer guerra total. No entanto, a personagem foi, na verdade, capturada e agora estará nas mãos da inspetora Alicia.

A saída triunfal

O plano dos assaltantes é sair do banco da Espanha com o ouro transformado em balas, mas se eles vão conseguir ou não será necessário assistir a quarta temporada.