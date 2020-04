CCXP20 adia início da venda de ingressos; data está mantida

View this post on Instagram

Um comunicado como este não poderia começar de outra forma: prioridades sempre são prioridades para a CCXP. E, neste momento, nada é mais importante do que ficar em casa, se cuidar e ouvir os conselhos de quem se preocupa com você. Foi o que nós fizemos. Escutamos vocês em todas as nossas redes e tomamos uma decisão importante: vamos mudar a data do início da venda de ingressos, que não acontecerá mais em abril como vocês já estão acostumados. Don't panic! Assim que tivermos novidades, vocês serão os primeiros a saber. A CCXP20 está mais do que confirmada para ser o mundo de todos os mundos de 3 a 6 de dezembro. Mas sagas não são feitas apenas em 4 dias. A celebração de todos os universos que amamos acontece de janeiro a dezembro. Por isso, montamos um novo esquadrão para levar para vocês o melhor da CCXP com conteúdos diários e exclusivos: painéis que marcaram a história da cultura pop, artes originais dos quadrinistas que amamos, tutoriais e dicas de cosplayers, creators e todo o CCXPverso. Faça parte dos Heróis do Sofá e desbrave seus universos favoritos seguindo a #CCXPHeróisDoSofá, mesmo que da sua Batcaverna.