Anitta recebe ataques por causa de Prior: 'Não tenho bola de cristal'

Após a publicação de reportagem da revista Marie Claire sobre acusações de tentativa e estupro que pesam sobre o ex-BBB Felipe Prior, Anitta teve de vir ao Twitter para se defender de ataques. Mas o quê ela tem a ver com isso?

A cantora teria convidado o arquiteto de 27 anos para participar de uma das suas famosas festas em sua casa, no Rio de Janeiro.

“Gente, eu segui o Prior e mandei mensagem dizendo que a primeira festa que tivesse na minha casa, ele tava convidado faz tempo, justamente porque, por um momento, achei que ele tinha se arrependido de comportamentos inadequado que teve na casa. Eu tuitei sobre isso várias vezes”, escreveu a funkeira.

Reprodução

Ela seguiu, em outra publicação. “Não tô entendendo a surpresa. Assim como vocês, eu também não conheço ele. Por isso não fiz campanha nenhuma pra ninguém. Realmente, as acusações que surgiram sobre ele são graves. Como uma mulher feminista, abomino qualquer ato de violência contra nós, mulheres”, completou.

Mesmo assim, os ataques continuaram e ela chegou a responder a um deles: "E eu tenho bola de cristal pra saber do passado dos outros? Você tá aí me mandando tomar no **. Isso já me faz ter medo de chegar perto de você um dia".

O caso Prior

Na manhã desta sexta-feira (3), a revista Marie Claire trouxe o depoimento de três mulheres que denunciam o ex-participante do "Big Brother Brasil 20" por tentativa e estupro. Os casos teriam ocorrido durante os jogos universitários de arquitetura e urbanismo de São Paulo.

Prior, que foi estudante do Mackenzie, em São Paulo, continuou frequentando os jogos mesmo após a formatura e, após denúncias, foi banido em outubro de 2018.