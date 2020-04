A série que pode ser considerada a 'Game of Thrones' da Netflix

Com zumbis no lugar de caminhantes brancos e disputas de tronos protagonizadas pelas dinastias da Idade Média na Coréia do Sul, a série “Kingdom” da Netflix pode ser comparada à produção da HBO, Game of Thrones.

Com duas temporadas disponíveis no streaming, o enredo é caracterizado por uma grande direção artística e episódios de quase uma hora, nos quais paisagens exuberantes compartilham o tempo com grandes intrigas políticas.

A história revela os desafios do príncipe herdeiro Lee Chang, que é denunciado como traidor depois que um rei morto volta à vida. Então, ele procura descobrir a verdade por trás das pessoas que se transformam em zumbis depois de morrer de fome.

Cada temporada da primeira série sul-coreana da Netflix conta com seis episódios de uma hora e, mesmo sem confirmação oficial de mais temporadas, novos capítulos podem chegar em 2021, segundo a Decider.

Confira o trailer: