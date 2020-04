Clássicos em domicílio: O melhor da dança e da música erudita para sofisticar quarentena

Música erudita é mais ou menos tipo cerveja artesanal. Poucos aderem logo de início. Ao primeiro gole, bate aquele sabor entrópico e torcemos o nariz. Aos poucos, contudo, o paladar se abre, e o que descobrimos é o refinamento de prazerosa cultura. Que tal aproveitar a quarentena para conhecer o melhor dos clássicos que vêm inundando as transmissões online?

São Paulo Companhia de Dança

Uma releitura contemporânea de “La Sylphide”, marco do balé romântico coreografado por Mario Galizzi a partir da obra de August Bournonville (1805-1879) e apresentado em 2014 no Teatro Sérgio Cardoso, é o mais recente espetáculo integral no canal Memória_SPCD do YouTube. Lá, ainda é possível conferir os bastidores da montagem de “O Lago dos Cisnes”, também de Galizzi.

Opera Vision

Espécie de “Netflix das óperas”, o serviço de streaming também aderiu à causa quarentener e está oferecendo seu arquivo para acesso na faixa. Basta acessar a home do site e dar o play. Nesta semana está rolando um festival com as óperas de Mozart, com os títulos: “O Sonho de Cipião”, “As Bodas de Fígaro”, “Lucio Silla”, “O Rapto do Serralho” e “Don Giovanni”. Imperdíveis!

Orquestra Petrobras Sinfônica

Sob comando do regente titular Isaac Karabtchesky, a orquestra vem disponibilizando em seu canal do YouTube vídeos inéditos de concertos realizados nos anos recentes. Serão 45 ao todo, com acesso gratuito. Entre eles, “O Mágico de Oz”, “Quebra Nozes”, “Ventura”, com músicas do Los Hermanos, e “Black Album”, do Metallica.

Theatro São Pedro

O centenário teatro disponibiliza o balé “Pulcinella”, de Igor Stravinsky, e a ópera “Arlecchino”, de Ferruccio Busoni, com participação da São Paulo Companhia de Dança. Além de uma porção de vídeos que revelam sua perfeita acústica, como “A Clemência de Tito”, de Mozart, com as belas interpretações da soprano Gabriella Pace e a mezzo-soprano Luisa francesconi.

Repertório para iniciantes (e iniciados)

O selo Naxos é o melhor ponto de partida para sacar os grandes mestres. Além das obras completas de Beethoven, Chopin, Prokofiev, Mozart, Wagner etc., oferece playlists de excelente curadoria. Sugerimos para este período de isolamento: “Classical Music at The Movies”, “A Celebration of Star Wars & John Williams”, “Music of Brazil”, “Classical Music for Kids” e “Piano Sounds”.

Metropolitan Opera House

A casa de espetáculos nova-iorquina transmite reprises de óperas gratuitamente em seu site e aplicativo como parte da série Live in HD, todo dia às 20h30. Os vídeos gratuitos ficam disponíveis pelo período de 20 horas. No momento, está no ar “O Barbeiro de Sevilha”, de Rossini. Para os aficionados, há ainda o extenso catálogo pago da plataforma Nightly Met Opera Streams para explorar.

Digital Concert Hall

Digital Concert Hall é o endereço eletrônico do teatro que abriga a Orquestra Filarmônica de Berlim e atrações convidadas. Ao longo das próximas semanas, o acesso a todo o arquivo de concertos, que cobre seis décadas de atividade da casa, além de entrevistas, documentários e programas educacionais, está liberado para todo mundo. É só se cadastrar e gerar um voucher.

