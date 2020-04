La Casa De Papel: Ator revela quais serão os episódios mais intensos da 4ª parte

Com estreia marcada para 3 de abril e com horário já definido, a espera dos fãs para a quarta parte de “La Casa De Papel” está prestes a terminar, mas algumas pessoas envolvidas com a produção estão deixando o suspense ainda maior.

Em entrevista ao Cinemania, Álvaro Morte, que interpreta o Professor na trama, revelou quais os episódios que prometem ser intensos nessa nova temporada.

“A série começa entrando mais na parte emocional dos personagens e depois, no final, quase nos últimos dois ou três episódios, recuperamos a ação, a adrenalina, que atrai o espectador”, explicou.

O ator também compartilhou que desta vez o controle será totalmente retirado do Professor e de outros personagens.

“Nesta quarta temporada, ele vai cair cada vez mais nesse buraco de falta de controle. As coisas vão ficar fora de controle. (…) Chegamos a um ponto em que o personagem evolui em uma direção, mas continua sendo quem ele é. De fato, é muito mais vulnerável, mais inseguro, sofre tremendamente por não ter tudo sob controle, mas se não o tivéssemos feito evoluir, seria um papel simples. Sua vida muda completamente, suas certezas desmoronam e você constrói outras”, revelou.

Ansiosos para conferir os novos episódios na Netflix?