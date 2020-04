Jazzista Ellis Marsalis morre aos 85 anos, após diagnóstico de covid-19

O pianista Ellis Marsalis, um dos grandes nomes do jazz, morreu nesta quarta-feira (1º) aos 85 anos, após ser diagnosticado com covid-19.

A notícia veio de seu filho Branford Marsalis, saxofonista. "É com grande tristeza que anuncio o falecimento de meu pai, Ellis Marsalis Jr., em resultado das complicações do coronavírus", afirmou Branford em um comunicado publicado em seu site.

Branford explicou que o pai havia sido internado no último sábado. Em seu Twitter, publicou uma homenagem com fotos ao lado de Ellis. "Ele se foi da mesma maneira em que viveu: aceitando a realidade".

Ellis Marsalis, 1934 – 2020

He went out the way he lived: embracing reality pic.twitter.com/sPyYUuBoIG

— Wynton Marsalis (@wyntonmarsalis) April 2, 2020