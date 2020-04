“Aqui estão algumas coisas que tenho visto, ouvido e lido para permanecer positiva e que me ajudam a passar o tempo. Espero que ajude!”, postou Selena Gomez nesta segunda-feira (30) nas histórias do Instagram. Quais foram as indicações da cantora? Confira abaixo e sobreviva confinamento no estilo Selena.

The Morning Show

Good girls

Servant

Saturday Night Live

Explicando a mente