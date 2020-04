Netflix: 14 filmes e séries que você só poderá assistir até este fim de semana

A cada semana a Netflix acrescenta mais novidades ao seu catálogo, mas algumas produções também precisam se despedir. Confira as produções que estão deixando o streaming e já não estarão disponíveis na semana que vem:

Chewing Gum

Série de comédia que segue Tracey Gordon, uma garota de 24 anos virgem, religiosa e obcecada pela Beyoncé que está rapidamente descobrindo que quanto mais ela aprende sobre o mundo menos ela o entende.

O Que Esperar Quando Você Está Esperando

A trama mostra seis casais que passam pelos problemas e pelas alegrias da gravidez e do parto.

Operacão Secreta

Uma agente secreta deve encontrar colegas cujas identidades foram apagadas vira um obstáculo para pessoas perigosas.

O Amor Adora Coincidências (Aşk Tesadüfleri Sever)

Um romance comovente que mostra a história de dois amantes unidos pelas coincidências e separados logo depois. Até que, 25 anos depois de terem se conhecido, acabam se encontrando novamente.

Istambul Vermelho

Um escritor se vê envolvido em uma trama de relacionamentos depois que um amigo desaparece.

Enfeitiçado

Um jovem mágico gana fama depois de passar a se apresentar com uma garota especial. Mas ela tem um segredo: enxerga os mortos e seu meu melhor amigo é um fantasma.

Ali Baba ve 7 Cüceler

Comédia sobre um vendedor de gnomos de jardim e seu cunhado que vão a uma feira de negócios e acabam se envolvendo com um chefe da máfia.

Bir Baba Hindu

Romance sobre um mafioso que se apaixona por uma instrutora de ioga, cujo sequestro o faz partir em uma missão de resgate.

Ekşi Elmalar (Sour Apples)

Drama sobre uma cidade do interior da Túrquia, na qual pretendentes batem à porta do prefeito para pedir a mão das suas três filhas, que escolhem seguir seus próprios caminhos.

Görümce

Com ciúme do noivado do irmão, uma mulher faz todas as maldades possíveis para para destruir o relacionamento.

Hadi İnşallah

Após o término de seu relacionamento, Pucca retorna a Izmir, para se isolar do mundo exterior atormentado pela paixão. Até o pai dela arrastá-la para uma entrevista de emprego em uma estação de TV local contra sua vontade e lá ela conhece o encantador Pekmez.

Küçük Esnaf

Um chaveiro é obrigado a pagar as dívidas de seu pai à máfia e se apaixona por uma mulher que também está passando por um grande problema.

Organize Isler

Quando sua filha e seu genro são vítimas de um golpe, o vigarista de Istambul Asım Noyan acha um rival à altura: o chefão insano do submundo das apostas.

Pek Yakında

O vendedor de DVD pirata Zafer, jurou desistir de trabalhos ilegais após esposa pedir o divorcio. Para reconquistar sua família, ele e decide fazer um filme chamado "Summit – The End Of Evil", uma ficção científica.