Festival João Rock é adiado para o dia 12 de setembro

View this post on Instagram

Comunicamos que o João Rock está oficialmente adiado para 12 de Setembro de 2020. ⠀ Nosso anúncio acontece na data de hoje, pois esperamos até termos condições de analisar e decidir com responsabilidade sobre o melhor cenário. ⠀ Concordamos que o momento atual é de proteção, foco na saúde, na coletividade e na solidariedade. ⠀ Queremos, como você, que o João Rock aconteça no clima especial e na energia positiva de sempre. ⠀ Estamos trabalhando intensamente para manutenção das atrações e já podemos adiantar que o festival continua incrível. ⠀ Reforçamos que os ingressos adquiridos permanecem válidos ou para quem desejar, será feito o ressarcimento de 100% do valor do ingresso. Em breve anunciaremos a política desta operação. ⠀ Se você puder, fique em casa. E pra matar a saudade, estamos publicando alguns de nossos shows completos no YouTube, pra você! ⠀ #VamoJunto, porque o lugar de se reencontrar e se abraçar curtindo um mundo de música, paz e diversão será no João Rock, em 12 de setembro de 2020.