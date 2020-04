Série da Netflix lançada há dois anos assusta espectadores ao prever pandemia de coronavírus

Um drama coreano na Netflix está causando alvoroço nas redes sociais por ter previsto a pandemia de coronavírus há dois anos. Se trata de “My Secret Terrius”, uma série de 2018 do canal MBC.

A trama segue a história de uma mulher chamada Go Ae-rin que perde o marido e depois descobre que ele fazia parte de uma enorme conspiração.

A menção ao coronavírus acontece no episódio 10 do programa. Em uma cena que descreve como um coronavírus foi mutado por terroristas para ser usado como arma, deixando os médicos desesperados para encontrar uma cura.

Um personagem ainda compara o vírus fictício ao MERS, um dos tipos coronavírus que ficou famoso em 2015:

“Alguém mexeu nele para aumentar a taxa de mortalidade para 90%. (…) O que é mais sério é que o coronavírus tem um período de incubação de dois a 14 dias. O vírus foi manipulado para atacar os pulmões diretamente em apenas cinco minutos após a exposição”, foram as falas que descreviam o novo vírus, que na série não tem cura.

Posteriormente, cenas de as crianças em idade escolar sendo ensinadas a lavar as mãos adequadamente para evitar a propagação do vírus também são transmitidas.