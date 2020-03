Plataforma disponibiliza grátis 10 audiolivros clássicos para crianças

O segmento de livros infantis tem demonstrado força no mercado brasileiro, liderando o top 5 da produção de obras nacionais, segundo a pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, realizada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica). Entre as razões para isso estão a

popularidade de influenciadores da internet, a diversidade de formatos, exemplares personalizados e a interatividade, que se desdobra em aplicativos que permitem interação com

personagens de filmes e desenhos animados.

Galinha Pintadinha, Titio Avô, Angry Birds, Patrulha Canina e O Show da Luna são todas figuras

que vêm atraindo a garotada para a literatura. Mas os clássicos nunca saem de moda e continuam acima de todas as tendências. Pensando nisso, a plataforma de audiolivros Auti Books, criada em 2019 pela combinação dos catálogos das editoras Sextante, Record e Instrínseca, estáoferecendo gratuitamente dez de seus títulos clássicos de maior sucesso para ajudar a entreter as famílias

com crianças em casa nesses tempos de coronavírus.

São eles: “O Gato de Botas”, “Chapeuzinho Vermelho”, “Pinóquio”, “Os Três Porquinhos”, “Ali Babá e os Quarenta Ladrões”, “O Patinho Feio”, “A Festa no Céu”, “João e Maria”, “O Pequeno

Polegar” e “O Soldadinho de Chumbo”. Para acessar os conteúdos basta entrar no site da Auti Books ou no aplicativo para Android e IOS, escolher o livro e adicionar o cupom “vamos ajudar”

na hora da finalização. E para quem quiser adquirir outros audiolivros na plataforma, tem várias opções pagas que certamente vão conquistar os pequenos, a exemplo do memorável e comovente “O Meu Pé de Laranja Lima”, de José Mauro de Vasconcelos.

Contadoras de histórias fazem lives

Nada como uma boa contação de história para estimular a imaginação. Quem tem filho sabe: a criançada ama. Mas é preciso contar direito, porque crianças são pessoazinhas muito espertas e

para lá de exigentes.

No Instagram, um grupo de mestras nessa arte está fazendo lives de contações para alegrar pais e filhos em casa. Vale a pena conferir: @fafaconta, @maequele, @carollevy, @marinabastoshistorias, @camila.genaro e @marianebigio.