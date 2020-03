The Office: 'Reunião' de Steve Carell e John Krasinski celebra 15 anos da série

Para ajudar a passar o tempo em tempos de distanciamento, o ator e diretor John Krasinski bolou um programa na web, o "Some Good News" (algo como 'um pouco de boas notícias'), disponível no YouTube. Além de se concentrar em informações mais positivas, conta com entrevistados, que falam diretamente de suas casas, claro. E o da estreia foi especial: Steve Carell, companheiro de elenco de Krasinski em "The Office".

Esta semana, a versão americana da comédia britânica, concebida em estilo documental, completa 15 anos. Para os dois protagonistas, assim como para todo o elenco, foi a grande chance na indústria.

“Eu era garçom quando consegui o papel. Tinha 23 anos e, depois que terminei de gravar o piloto, voltei a servir mesas porque eu tinha certeza de que nada ia sair dali. Todos nós meio que estávamos nessa vibe", disse Krasinki, que interpretou Jim Halpert, uma espécie de galã involuntário em um escritório que vendia papel.

Carell, que viveu Michael Scott, o chefe amalucado e ególatra que catalisava todo o constrangimento no ambiente de trabalho, disse que se surpreende com o quanto as pessoas ainda gostam da história, finalizada em 2013. "É uma surpresa feliz que após todos esses anos as pessoas ainda estão assistindo ou descobrindo a série".

Apesar do reencontro virtual, os atores não vislumbram uma reunião, pedido antigo dos fãs. "Esperamos que um dia a gente se reúna apenas como amigos. E todos consigam apenas dizer 'oi"", disse Krasinki, protagonista da série "Jack Ryan" e diretor da franquia "Um Lugar Silencioso".

O programa inteiro está abaixo: