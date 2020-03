Selena Gomez envia 'bênçãos' para seus fãs

Selena Gomez aproveitou um momento da sua quarentena para apresentar seu vocal impressionante e enviar uma mensagem de esperança para os seus fãs. A cantora publicou, no último domingo (30), um vídeo no seu Instagram cantando.

Acompanhada por suas amigas Anna Golden e Liz Golden, que tocou o piano, Selena performou "The Blessing”, de Kari Jobe's. Na legenda do vídeo escreveu: "Que a presença dele esteja com você, mil gerações e sua família e seus filhos e seus filhos e seus filhos … Ele é para você”.