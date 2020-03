Quadro de Van Gogh é roubado de museu da Holanda

O quadro "Spring Garden" de Vincent Van Gogh foi roubado na madrugada desta segunda-feira (30) do museu Singer Laren, na Holanda, informou o diretor da entidade, Evert van Os.

O roubo foi realizado no dia em que o país relembra o nascimento de um de seus maiores artistas, ocorrido em 30 de março de 1853.

O museu estava fechado por conta da lei para evitar a disseminação do novo coronavírus (Sars-CoV-2) por todo o país. O quadro, pintado em 1884, estava no Singer Laren em um empréstimo do Museu de Groningen e seu valor não foi informado pelos donos do local.

O quadro "Spring Garden" de Vincent Van Gogh / Reprodução

Em entrevista à agência holandesa de notícias "ANP", Van Os informou que os donos do Singer Laren estão "bravos, chocados e tristes" com o fato. Já um dos diretores do museu dono da obra, Andreas Blühm, afirmou que espera que "o quadro seja restituído o mais rápido possível e de maneira íntegra". A polícia já abriu uma investigação sobre o caso.

Segundo a mídia local, o roubo ocorreu por volta das 3h15 (hora local) e uma porta de vidro foi quebrada para a entrada dos ladrões. Os agentes policiais chegaram rapidamente ao museu após o alarme disparar, mas não conseguiram flagrar os bandidos.