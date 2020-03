‘One Piece: Pirate Warriors 4’ oferece aventuras bastante desafiadoras

Não é pelo fato de não poder sair de casa que você vai ficar entediado. Pelo menos no que depender de ‘One Piece: Pirate Warriors 4”, produzido pela Koei Tecmo Games e publicado pela Bandai Nanco, que foi lançado na última sexta-feira (27).

Depois de cinco anos de espera, já que a terceira edição chegou às mãos dos jogadores em 2015, o novo título não decepcionou os fãs do game de ação e aventura baseado no gênero musou, em que a ideia é enfrentar um número enorme de inimigos ao mesmo tempo. Ou seja, a coisa é frenética.

Ambientado no universo de One Peace – uma das séries de mangás mais populares da história –, a evolução de Pirate Warriors 4 em relação ao título anterior é bem grande. Até por ser uma versão mais recente, os gráficos para os desenhos “cartoonizados” são bem atraentes, além do processamento melhor que permite a movimentação mais leve e fluída. Antes, a jogabilidade

era mais truncada.

Além disso, os mapas também são bastante interativos. Em meio à toda pancadaria contra hordas de inimigos, a ataques especiais, os edifícios desabarão e lançarão fumaça e poeira. É questão

de sobrevivência.

PANCADARIA ESTRATÉGICA

O novo título da série dá mais liberdade em relação aos anteriores. Apesar de o foco ser lutar contra múltiplos oponentes simultaneamente, o jogador precisará definir estratégias para se utilizar da paleta com quatro skills variadas, que podem, inclusive, ser combinadas para aumentar o dano

Infos: R$ 249,90 é o preço médio do game, que está disponível para PC e para os consoles PS4, Xbox One e Nintendo Switch.