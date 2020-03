Morre, aos 98 anos, o compositor Riachão, autor de 'Cada Macaco no Seu Galho'

Morreu na manhã desta segunda-feira (30), em Salvador, o compositor Clementino Rodrigues, conhecido como Riachão.

Leia mais:

Morre o compositor polonês Krzysztof Penderecki, criador das trilhas de ‘O Iluminado’ e ‘O Exorcista’

Aos 98 anos, ele teria passado mal durante à noite e chegou a ser socorrido por uma equipe médica em sua casa, no Garcia, mas não resistiu.

Riachão era um dos compositores mais importantes da música brasileira.

Autor de sucessos que ultrapassaram gerações, como "Cada Macaco no Seu Galho" e " Vá morar com o diabo", o compositor queria lançar esse ano o álbum com canções inéditas "Se Deus quiser eu vou chegar aos 100".