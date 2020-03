Mais de 180 gibis da Turma da Mônica estão com acesso gratuito

A Mauricio de Sousa Produções liberou o acesso gratuito para não-assinantes a 188 quadrinhos no aplicativo Banca da Mônica, em ação prevista até o dia 25 de abril. A ideia é ajudar as pessoas a

permanecerem em casa por conta do coronavírus.

O pacote chamado Gibis Históricos reúne algumas das mais marcantes edições lançadas desde a década de 1950 até hoje, entre elas a revista número 1 Mônica, datada de 1970.

Disponível tanto para iOS como para Android, a plataforma oferece toda a coletânea editorial da turma, com gibis, graphic novels e revistas especiais. No serviço tradicional do aplicativo, novos títulos são adicionados mensalmente. Os planos de assinatura variam entre R$ 3,50 e R$ 24,90.

As histórias dessa galera do Bairro do Limoeiro começaram em 1959 em tirinhas dos personagens Bidu e Franjinha, até que em 1960 novos dois personagens foram revelados: Mônica e Cebolinha, que logo se tornaram protagonistas. O sucesso foi tão grande que logo spin-offs começaram a ser lançados como a Turma do Chico Bento, Turma da Tina e a Turma do Penadinho.