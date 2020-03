Air Drake: avião particular do rapper canadense ganha nova pintura

O avião particular do rapper Drake ganhou uma nova pintura. A novidade foi compartilhada pelo artista nas redes sociais.

Batizado especialmente de ‘Air Drake’, o modelo é um gigante Boeing 767, conforme revelado pelo cantor no Instagram.

A aeronave pode levar até 350 passageiros normalmente (dependendo da configuração), em uma companhia aérea.

No entanto, o modelo do rapper conta com uma configuração interna diferenciada, de alto luxo. Confira imagens: