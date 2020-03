Harry Potter: Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts abre para quarentena

Se você é fã de Harry Potter, temos uma maneira interessante de passar por essa quarentena. Você pode ter aulas online na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts! Estamos falando de uma rede social chamada Hogwarts.

Embora esteja disponível há vários anos, agora é um bom momento para lembrá-la, porque, como você sabe, é recomendável ficar em casa devido à pandemia do Covid-19.

Hogwarts is Here é um projeto criado por fãs dos filmes e livros de JKRowling e inclui um enorme curso online aberto (MOOC) combinado com um RPG.

Dessa forma, os usuários podem entrar como calouros para aprender magias básicas e seguir caminhos semelhantes aos de mágicos como Hermione, Harry e Ron.

No início, eles poderão escolher a casa de sua preferência, conhecer outros membros e se matricular nas aulas, durante todo o horário do curso e receber notas, ou seguir seu próprio ritmo lendo livros na biblioteca e interagindo com o castelo.

Várias aulas estão disponíveis, incluindo poções, encantos e defesa contra as artes das trevas, embora observe que os textos estão em inglês.

E se as classes não lhe interessam, elas podem simplesmente se concentrar na parte do RPG, juntando-se ou criando grupos de role-playing que incluem jogos em diferentes locais de Hogwarts.

Fonte: IGN LATAM