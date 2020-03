8 novidades nos museus para você checar online durante o distanciamento social

Cada qual tem sua própria definição para o que é arte. Mas uma coisa é fato: ela pode inspirar a enfrentar tempos difíceis. Por sorte, vivemos numa era digital, e os museus estão repletos de um acervo cultural da mais alta qualidade ao nosso alcance, mesmo à distância. Selecionamos aqui o melhor da programação online para você degustar durante o período de isolamento.

MASP

O Museu de Arte de São Paulo encerrou as visitações por tempo indeterminado, adiando as exposições “Hélio Oiticica”,“Trisha Brown” e “Babette Mangolte”. Mas os conteúdos sobre a programação e acervo podem ser consultados nos canais digitais. Os comentários de especialistas sobre as obras, antes disponíveis no aplicativo Masp Áudios, serão disponibilizados nas redes sociais.

Pinacoteca de SP

A Pinacoteca lançou a ação #pinadecasa, com conteúdos digitais para manter a conexão com o público. A iniciativa promove informações sobre a coleção, revisita exposições, memórias, entre outros conteúdos. Diariamente, uma obra do museu é postada nas redes sociais acompanhada de curiosidades, dados históricos e explicações dos curadores.

Instituto Moreira Salles

O IMS, que possui unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Poços de Caldas (Minas Gerais), sempre valorizou sua

presença online. Com a pandemia, o instituto fortalece suas plataformas. No acervo, vale conferir a Discografia

Brasileira, com 46 mil arquivos. Lá, a sugestão é curtir a playlist “Sambas na Quarentena: Diretamente de 1954, os Dez Mais de Ary Barroso”.

Instituto Tomie Ohtake

O centro cultural começou a postar visitas guiadas em seu Instagram. A primeira é um passeio pela mostra de Mariana Palma, “Lumina”, que estava em cartaz. Nos vídeos, a própria artista dá um rolê pelas obras e comenta. Inspirada no mito de Orfeu, “Lumina” é, metaforicamente, a luz que emana dos olhos dos apaixonados Orfeu e

Eurídice.

Itaú Cultural

A programação prevista entre as ações em sinergia com a Ocupação Rino Levi se junta a outras atividades no site do instituto durante o recolhimento. Até 12 de abril, fica disponível a mostra de filmes Metrópole em Construção.

Três produções, entre dramas e documentários, dos anos 1928, 1965 e 2018, revelam um breve panorama da urbanização de São Paulo.

Museu da Imagem e do Som

O MIS traz novidades de conteúdo digital em suas plataformas, por meio da campanha #MISemCasa. A programação virtual abriu com o bate-papo que o cineasta Fernando Meirelles realizou, sobre o filme “Dois

Papas”, e já estão disponíveis conversa com a cantora Björk e palestra do velejador Amyr Klink.

MAM-Rio

O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro elaborou uma variedade de projetos educativos para fazer com as crianças em casa durante a quarentena. Lúdicas e criativas, as brincadeiras propostas no Instagram do centro cultural ensinam a desenhar alimentos, inventar joguinhos, explorar a casa, entre outras atividades.

Museu da Imigração

No acervo digital, mais de 250 mil imagens contam a história da imigração no Brasil por meio de registros de matrículas, listas de bordo, fotografias, cartas de chamada e outros documentos. É também possível baixar o ebook “Acervo Digital do Museu da Imigração”, para facilitar a pesquisa.