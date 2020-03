A música não pode parar (nem no isolamento)

Music non stop’, já bradava aquele clássico do Kraftwerk. Agarrados a esse espírito, artistas vêm usando os meios digitais para driblar o isolamento e se conectar com os fãs. Aqui estão algumas das coisas mais legais rolando nas plataformas:

Em Casa com Tidal

A plataforma de streaming Tidal está transmitindo, sempre das 13h à 1h, shows pré-gravados.

Nesta sexta-feira (27) tem Deadmau5; no sábado, Jay-Z e Lil Wayne; e domingo vai rolar

Beyoncé e Rihanna. Clique aqui.

Loop Acústico

Até 19/4, a Loop Discos leva shows diários, às 22h, ao Instagram. Lucas Silveira, do Fresno, é uma das atrações No IGTV da @loopreclame

Together at Home

Iniciativa da ONG internacional Global Citizen, o projeto continua realizando apresentações caseiras todos os dias. A última transmissão foi da cantora Jennifer Hudson. Clique aqui para assistir.

Billboard Live At-Home

A Billboard também entrou na campanha e passou a viabilizar performances musicais intimistas em sua aba de vídeos do Facebook. Já teve Allie X, Lauren Jauregui e Benny

Benassi. Veja os vídeos aqui.

O fino da MPB

A Biscoito Fino começou a publicar seus shows lançados em DVD no YouTube. Daí tem Chico Buarque, Gal Costa, Alcione, Maria Bethânia e outros feras. Assista aqui.

Causos do Grohl

Dave Grohl, do Foo Fighters, coleciona histórias desde sua fase punk como baterista

do Scream. E criou uma conta só para distrair os fãs com seus causos. Aqui.