Selena Gomez lança vídeo para arrecadar fundos e ajudar a combater o coronavírus

Selena Gomez publicou um vídeo da música “Dance Again” em em seu canal no Youtube nesta quinta-feira (26). A cantora explicou que parte dos lucros gerados com os produtos de “Dance Again” será doada para o MusiCares COVID-19 Relief Fund visando ajudar a combater a propagação do coronavírus e ajudar no tratamento dos pacientes. Em sua loja, Selena disponibilizou duas camisas com a temática de “Dance Again”. Os produtos serão vendidos com o álbum.