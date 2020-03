‘Freud’, a hipnótica série de suspense da Netflix que você precisa assistir

Durante a quarentena, um dos melhores passatempos é assistir a séries. E, nesse caso, a Netflix é a opção perfeita para matar o tempo.

Alguns meses atrás, a plataforma de streaming confirmou que estava trabalhando em uma produção original sobre o pai da psicanálise, Sigmund Freud.

A história gira em torno do jovem Freud, que começa a dar os seus primeiros passos na psicologia e se dedica a resolver uma série de desaparecimentos e mortes misteriosas em Viena, no final do século XIX.

Criada por Stefan Brunner e dirigida por Marvin Kren, a minissérie de oito episódios recebeu boas críticas. Confira o trailer:

