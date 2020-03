Festival online português ganha versão nacional

Na esteira da repercussão positiva do festival online português Eu Fico em Casa, o Brasil replica

a iniciativa reunindo 80 músicos em apresentações intimistas transmitidas pelas páginas dos

artistas e no perfil do evento no Instagram.

Daniela Mercury, Emicida e Boogarins estão entre os destaques.

O “Eu Fico em Casa BR” acontece, a princípio, até esta sexta, dia 27.

Os shows começam no início da tarde e seguem à madrugada. Mais seis edições estão sendo pensadas. Tudo dependerá do tempo estipulado para o auto-isolamento em prevenção contra o

coronavírus.

Veja as atrações desta quinta e sexta: