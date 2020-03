Boneca Russa, da Netflix, terá segunda temporada: 'mais estranha'

A série da Netflix, Boneca Russa, foi um sucesso. Lançada em 2019, ela foi reconhecida nos Gotham Awards e na Television Critics Association Awards e indicada para os 13 Emmy Awards.

Para a felicidade dos fãs, a série terá continuação. Natasha Lyonne, atriz protagonista, anunciou a notícia em junho de 2019. A segunda temporada ainda não tem data definida de lançamento.

Did you get the news? 'Cause you're about to die. Season 2 of #RussianDoll is coming soon! pic.twitter.com/keE0gN35I8

— Russian Doll (@RussianDoll) June 11, 2019