3 romances da Netflix que você não deveria ver se não quer se acabar de chorar

A Netflix tem muitas opções de filmes românticas em seu catálogo, mas existem três títulos que certamente te irão fazer chorar.

Confira quais são:

All The Bright Places

“Por Lugares Incríveis” gira em torno da relação nada comum que nasce entre Theodore Finch e Violet Markey. Cada um com seus próprios traumas e sofrimentos, eles se juntam para fazer um trabalho de geografia e acabam descobrindo muito mais do que os lugares incríveis no estado onde moram: a vontade de salvar um ao outro e continuar.

Irreplaceable You

“Perfeita pra Você” mostra a história de Abbie e Sam, almas gêmeas que estavam destinadas a ficar juntos para sempre, mas os planos começam a mudar.

Kiss And Cry

Em “Beijar e chorar” a jovem patinadora Carley Allison é diagnosticada com um tipo raro de câncer e encontra no canto sua força para lutar.