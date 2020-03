Selena Gomez apresenta um novo membro da sua família

Selena Gomez realizou uma live no Instagram para compartilhar com seus 171 milhões de seguidores como está passado seu tempo em meio à pandemia do COVID-19.

Durante a live, ela aproveitou para apresentar um novo membro da sua família: seu novo filhote, Daisy. 'Winnie está aqui e eu gostaria de apresentar minha nova membro da família, Daisy. Winnie e Daisy estão se dando muito bem”, disse.

Selena adotou seu cachorro Winnie no outono de 2019.